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Власть

Талант Мамытов признал, что выборы-2020 были нечестными: встреча в Ноокене

Продолжается рабочая поездка и. о. президента Таланта Мамытова на юг страны. На встрече с жителями Ноокенского района он признал, что парламентские выборы, состоявшиеся 4 октября, были нечестными.

Талант Мамытов отметил, что 6–7 октября в стране произошли народные волнения, в результате которых произошла мирная смена власти. Причиной недовольств населения стали несправедливые итоги парламентских выборов, проведенные с многочисленными нарушениями, и отсутствие качественных изменений в республике.

Напомним, Талант Мамытов баллотировался в седьмой созыв от партии «Кыргызстан», которую тоже лоббировал «Белый дом».

Далее он остановился на проблемах. «В этом году пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное негативное влияние на отечественную экономику, увеличился дефицит республиканского бюджета. Несмотря на это, государство выполнит все свои социальные обязательства», — сказал Талант Мамытов.

По его словам, из-за имеющихся социально-экономических проблем в стране достаточно остро стоит вопрос трудовой миграции. «Для решения данных и многих иных проблем необходимо провести быстрые реформы. В это непростое время на нынешнее руководство Кыргызстана ложится большая ответственность. На сегодня одним из главных приоритетов для нас является проведение прозрачных и честных выборов президента», — отметил он.

Вместе с президентскими выборами состоится референдум по определению формы правления.

«Впервые в истории республики народ сам выберет подходящую форму правления. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить честный и прозрачный выборный процесс, ведь от этого зависит будущее Кыргызстана», — цитирует Таланта Мамытова пресс-служба президента.

«У Кыргызстана имеется большой потенциал в недрах с огромным объемом полезных ископаемых. Все месторождения полезных ископаемых должны работать в интересах народа. Но для этого нужны новые подходы в экономике. Нужно правильно использовать потенциал районов и регионов, а также эффективно воспользоваться возможностями ЕАЭС. Сейчас мы должны достойно выйти из «переходного периода» и устремиться в будущее», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177318/
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