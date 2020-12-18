17:42
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть

В 2022 году Кыргызстан реализует программу «Культурные столицы Содружества»

В 2022 году Кыргызстан будет реализовывать межгосударственную программу «Культурные столицы Содружества» в Караколе. Об этом сообщил и. о. президента Талант Мамытов на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

По его словам, будущее СНГ — это прежде всего вопрос стабильности, безопасности и добрососедства в рамках Содружества.

Талант Мамытов подчеркнул, что КР с тревогой и надеждой на скорейшее установление мира наблюдала за событиями вокруг Нагорного Карабаха. «Мы последовательно выступаем за урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами и дипломатическими методами и надеемся, что достигнутые на данном этапе договоренности создадут условия для продолжения диалога. Хотел бы еще раз отметить исключительную роль российской стороны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Кроме того, и. о. главы государства обратил внимание на вопросы духовно-культурного сотрудничества. Он заметил, что принимаемое решение об объявлении 2022-го Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023-го Годом русского языка как языка межнационального общения обеспечит дальнейшие многосторонние связи стран Содружества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177232/
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины от коронавируса
Талант Мамытов: Последствия пандемии стали самыми тяжелыми за последние 10 лет
Талант Мамытов рассказал о создании условий для возвращения мигрантов на родину
Референдум по форме правления назначен на 10 января 2021 года
Талант Мамытов: КР готова к созданию механизмов доступа к рынку труда ЕАЭС
Талант Мамытов: Задача Кыргызстана — превыше всего ставить интересы граждан
В Исполкоме СНГ высоко оценили вклад КР в деятельность отраслевых структур
Талант Мамытов предложил председателю Госдумы РФ увеличить количество авиарейсов
Не доверяем власти. Кыргызстанцы в Москве вышли на митинг возле Госдумы
В Жогорку Кенеше рассказали, кто еще полетит с Талантом Мамытовым в Москву
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Постоянная чехарда. Владимир Путин о&nbsp;ситуации в&nbsp;Кыргызстане Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане
Бизнес
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
18 декабря, пятница
17:35
В 2022 году Кыргызстан реализует программу «Культурные столицы Содружества» В 2022 году Кыргызстан реализует программу «Культурные...
17:29
Референдум по форме правления. ЦИК определила срок регистрации групп по агитации
17:26
Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины от коронавируса
17:23
Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
17:02
Талант Мамытов: Последствия пандемии стали самыми тяжелыми за последние 10 лет