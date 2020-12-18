В 2022 году Кыргызстан реализует программу «Культурные столицы Содружества»

В 2022 году Кыргызстан будет реализовывать межгосударственную программу «Культурные столицы Содружества» в Караколе. Об этом сообщил и. о. президента Талант Мамытов на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

По его словам, будущее СНГ — это прежде всего вопрос стабильности, безопасности и добрососедства в рамках Содружества.

Талант Мамытов подчеркнул, что КР с тревогой и надеждой на скорейшее установление мира наблюдала за событиями вокруг Нагорного Карабаха. «Мы последовательно выступаем за урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами и дипломатическими методами и надеемся, что достигнутые на данном этапе договоренности создадут условия для продолжения диалога. Хотел бы еще раз отметить исключительную роль российской стороны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Кроме того, и. о. главы государства обратил внимание на вопросы духовно-культурного сотрудничества. Он заметил, что принимаемое решение об объявлении 2022-го Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023-го Годом русского языка как языка межнационального общения обеспечит дальнейшие многосторонние связи стран Содружества.