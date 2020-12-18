Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины от коронавируса

«Хотел бы еще раз выразить заинтересованность кыргызской стороны в получении российской вакцины», — заявил и. о. президента Талант Мамытов на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

По его словам, обеспечение широкого доступа к вакцинам и иммунизация населения стран СНГ являются весьма своевременными и востребованными вопросами на сегодня.

Кроме того, и. о. главы государства поблагодарил Казахстан за помощь в борьбе с коронавирусом, а Узбекистан — за строительство двух модульных инфекционных больниц.

«Хотелось бы также отметить успешную разработку российской стороной нескольких вакцин от коронавируса и поздравить уважаемого Владимира Владимировича с этим важным для всего человечества событием», — заключил Талант Мамытов.