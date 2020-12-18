Талант Мамытов: Последствия пандемии стали самыми тяжелыми за последние 10 лет

«Последствия от пандемии коронавирусной инфекции стали самыми тяжелыми за последние десятилетия, которые привели к значительному снижению экономического роста, объемов торговли, росту дефицита бюджетов, безработице и бедности», — заявил и. о. президента Талант Мамытов на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

По его словам, в таких условиях нужно активизировать координацию совместных усилий по минимизации последствий пандемии на экономики стран СНГ. Надо поддерживать темпы торгово-экономического сотрудничества, сокращать существующие барьеры в торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит грузоперевозок и сохранять свободу передвижения рабочей силы на пространстве СНГ с соблюдением всех мер предосторожности.

«Конечно, в этом плане работа ведется, но она должна быть активизирована в интересах всех сторон. В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между странами СНГ необходимо применение практики зеленых коридоров, которая позволит бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукцию медицинского назначения», — подчеркнул Талант Мамытов.