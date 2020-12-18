Талант Мамытов рассказал о создании условий для возвращения мигрантов на родину

Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов направил обращение по случаю Международного дня мигранта. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Талант Мамытов отметил, что 2020 год стал непростым испытанием для всего человечества, и подчеркнул — Кыргызстан переживает ряд изменений политического, экономического и социального характера.

«Однако хочу вас заверить, что проблемы трудящихся мигрантов, вопросы взаимодействия с диаспорами, с соотечественниками, проживающими за рубежом, остаются одними из приоритетных в политике руководства страны. Перед нами стоит задача создать благоприятные условия для тех, кто желает вернуться в Кыргызстан, открыть бизнес, жить и работать на родной земле», — сказал Талант Мамытов.

Одновременно с этим будет продолжена работа по защите интересов трудящихся мигрантов и разработке мер безопасной миграции. Талант Мамытов

Он добавил, что на разных уровнях государственного управления создаются новые форматы взаимодействия с соотечественниками — создан Совет по вопросам миграции, разрабатывается программа «Мекеним», которая предусматривает возможность для мигрантов на льготных условиях открыть в Кыргызстане малый и средний бизнес, принят закон о «Мекен кард».

Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря, начиная с 2000 года. В этот день в 1990-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов.