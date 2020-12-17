Референдум по определению формы правления. В ЦИК поступила первая заявка

10 января в один день с досрочными выборами президента пройдет референдум по определению формы правления.

В утвержденном календарном плане ЦИК сказано, что агитировать за и против плебисцита, вести разъяснительную работу о преимуществах вынесенных на всенародное голосование моделей госустройства должны специально образованные для этого группы.

Они могут претендовать на бесплатное время и площадь в государственных СМИ. За размещение материалов в частных средствах массовой информации члены группы должны платить из созданных ими избирательных фондов. Создать они их должны в течение двух дней после регистрации.

В ЦИК поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

Однако, как пояснил 24.kg член ЦИК Кайрат Осмоналиев, согласно закону, депутаты, чиновники, военнослужащие не могут агитировать.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.