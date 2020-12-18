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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Окончательные итоги подведут в феврале

В ЦИК 24.kg рассказали, когда подведут окончательные итоги референдума по определению формы правления. Он пройдет в один день с досрочными президентскими выборами 10 января 2021 года.

По данным ЦИК, результаты всенародного голосования должны подвести не позднее 35 календарных дней, то есть до 13 февраля. 

В СМИ в течение двух суток после подведения итогов направят результаты. Официальное опубликование результатов референдума производят в течение двух недель. 

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177073/
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