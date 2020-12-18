Референдум по форме правления. Окончательные итоги подведут в феврале

В ЦИК 24.kg рассказали, когда подведут окончательные итоги референдума по определению формы правления. Он пройдет в один день с досрочными президентскими выборами 10 января 2021 года.

По данным ЦИК, результаты всенародного голосования должны подвести не позднее 35 календарных дней, то есть до 13 февраля.

В СМИ в течение двух суток после подведения итогов направят результаты. Официальное опубликование результатов референдума производят в течение двух недель.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления: