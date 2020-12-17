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Власть

Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане

В Кыргызстане постоянная чехарда со сменой правительства. Об этом сказал президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции.

У него спросили о юбилее СНГ, кризисе в Кыргызстане, Беларуси и Молдове и не опасается ли он, что Россия потеряет союзников.

Вы говорите, что это кризис среднего возраста — но в Киргизии постоянно происходит эта чехарда. Все время забегают вперед в попытках наладить внутриполитическую жизнь по лекалам западных стран.

Владимир Путин

«Но уровень политического сознания, развития политических институтов там не такой, как, например, во Франции. В странах постсоветского пространства — где это все? Это не то, что мы подошли к рубежу. Происходящие в СНГ события — это поиск своего пути», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177068/
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