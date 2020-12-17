Компенсации после заражения COVID-19 получили в основном главврачи

После заражения COVID-19 в красной зоне компенсации получили в основном «верхушка» здравоохранения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аккулу Бердиев.

По его словам, большинство простых медиков, заболевших коронавирусной инфекцией, до сих пор не получили компенсации.

«Компенсацию в размере 200 тысяч сомов получала «верхушка», а простые работники не могут никак получить. Оказывается, главврачи больниц Джалал-Абада и Оша получили деньги. Например, гинеколог в Ноокате Акмат Шарипов по вашему приказу, Мадамин Каратаевич, зашел в красную зону и прооперировал больного. Вы обещали вместе с ним войти в зону, но не пришли. Он заболел и не получил компенсацию. Вы сами получили 200 тысяч сомов?» — поинтересовался нардеп.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев ответил, что никто из руководства Минздрава не подавал документы на компенсацию.

«Мы рассмотрели и одобрили документы около 1 тысячи медиков на компенсацию. Все ее получат. А по врачу в Ноокате могу сказать, что я тогда не смог прийти на операцию, потому что направился в другой регион. Не убегал. Его документы у нас есть. Деньги он получит», — сказал он.

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