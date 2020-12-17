18:01
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

Компенсации после заражения COVID-19 получили в основном главврачи

После заражения COVID-19 в красной зоне компенсации получили в основном «верхушка» здравоохранения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аккулу Бердиев.

По его словам, большинство простых медиков, заболевших коронавирусной инфекцией, до сих пор не получили компенсации.

«Компенсацию в размере 200 тысяч сомов получала «верхушка», а простые работники не могут никак получить. Оказывается, главврачи больниц Джалал-Абада и Оша получили деньги. Например, гинеколог в Ноокате Акмат Шарипов по вашему приказу, Мадамин Каратаевич, зашел в красную зону и прооперировал больного. Вы обещали вместе с ним войти в зону, но не пришли. Он заболел и не получил компенсацию. Вы сами получили 200 тысяч сомов?» — поинтересовался нардеп.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев ответил, что никто из руководства Минздрава не подавал документы на компенсацию.

«Мы рассмотрели и одобрили документы около 1 тысячи медиков на компенсацию. Все ее получат. А по врачу в Ноокате могу сказать, что я тогда не смог прийти на операцию, потому что направился в другой регион. Не убегал. Его документы у нас есть. Деньги он получит», — сказал он.

Бюджет ФОМС на 2021 год направлен на голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177058/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
За ноябрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 222,7 миллиона сомов
Цифра дня. 500 миллионов сомов в 2021 году выделят на компенсации медикам
Медикам Джалал-Абадской области выплатили 24,6 миллиона сомов компенсаций
Компенсацию не получил ни один медик, переболевший внебольничной пневмонией
В Кыргызстане 377 медработников, заразившихся COVID-19, получили компенсации
COVID-19. Медики специальных и ведомственных больниц остались без компенсаций
Цифра дня. 7 тысяч 722 медика получили компенсации за работу в октябре
Во время пандемии Кыргызстан потерял 84 медика. 28 семей получили компенсацию
Цифра дня. 63,8 миллиона сомов нужно на выплату компенсаций медикам за сентябрь
Медикам начали выплачивать компенсации. Больше всего денег перечислят Бишкеку
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Бизнес
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
17 декабря, четверг
18:00
В Бишкеке горит многоэтажный дом В Бишкеке горит многоэтажный дом
17:49
Комиссию 50 миллионов выплатит Кыргызстан Китаю в случае реструктуризации долга
17:42
Сооронбая и Асылбека Жээнбековых могут принудительно привести в суд
17:27
Компенсации после заражения COVID-19 получили в основном главврачи
17:10
Скончался журналист Жаныбек Жанызак