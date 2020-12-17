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Власть

Соцфонд предлагает увеличить пенсионный возраст для отдельных категорий лиц

Социальному фонду необходимо пойти на непопулярные меры из-за дефицита бюджета. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель Социального фонда КР Гульнура Джуматаева.

По ее словам, в 2019 году на пенсию вышли 47 тысяч граждан Кыргызстана.

«Мы предлагаем администрирование, оптимизацию расходов Соцфонда. Кроме этого, необходимы и непопулярные меры. В прошлом году появилось 47 тысяч новых назначенцев, половина из них вышла на пенсию раньше возраста. Надо все это пересмотреть. Иначе число пенсионеров будет только расти», — заявила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177000/
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