Кыргызстан хочет закупать продукты без посредников

Министерству сельского хозяйства поручено расширить сферу распространения меморандума на растительное масло и другие продукты для поставки напрямую с заводов-производителей. Такое задание дал и. о. премьер-министра Артем Новиков.

Ведомство также должно проработать вопрос заключения и реализации с Министерством сельского хозяйства России меморандума на поставку 400 тысяч тонн пшеницы. Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Государственной налоговой службой поручено организовать временный пост для мониторинга за обеспечением вывоза продуктов первой необходимости.

Госантимонополия будет вести ежедневный мониторинг и анализ цен на социально значимые товары и при малейших колебаний стоимости информировать соответствующие государственные органы для принятия мер.

Мэрия Бишкека должна включить в перечень товаров, реализуемых в муниципальных павильонах, социально значимые товары (масло, яйца, мука, мясо, в том числе птицы) по оптовым ценам.