Депутат оценил работу правительства против смога на ноль

Депутат парламента Абдывахап Нурбаев предложил рассмотреть ответственность чиновников, не принимающих мер по снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что, несмотря на поручения депутатов, за год не было проделано никакой работы.

«Равшан Азатович, вы видите команду рядом с вами, им нужно ставить оценку «ноль». За год ничего не изменилось. Нужно снять их с работы. Надо будет завести дело. Вот сидят и улыбаются. Хотя бы оправдайте зарплату, которой вы кормите своих детей», — возмутился Абдывахап Нурбаев.