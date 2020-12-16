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Власть

Депутат оценил работу правительства против смога на ноль

Депутат парламента Абдывахап Нурбаев предложил рассмотреть ответственность чиновников, не принимающих мер по снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что, несмотря на поручения депутатов, за год не было проделано никакой работы.

«Равшан Азатович, вы видите команду рядом с вами, им нужно ставить оценку «ноль». За год ничего не изменилось. Нужно снять их с работы. Надо будет завести дело. Вот сидят и улыбаются. Хотя бы оправдайте зарплату, которой вы кормите своих детей», — возмутился Абдывахап Нурбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176899/
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