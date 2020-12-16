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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Как будет проходить выездное голосование

ЦИК пояснила, когда должен быть составлен список избирателей, участвующих в референдуме 9 января при выездном голосовании.

Согласно календарному плану, список граждан КР, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, должен быть подготовлен до 29 декабря включительно. Те граждане, кто 10 января по каким-либо объективным причинам не смогут прийти на участок, должны будут за три дня до 9 января известить об этом УИК.  

Напомним, что закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021-го, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в ЦИК на регистрацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176874/
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