В Госрегистре рассказали причину исчезновения документов из архива

119 материалов, взятых из государственного архива, не возвращены назад. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов.

По его словам, всего из архива было изъято 680 материалов, из них возвращены 567.

«В основном оригиналы документов берут следственные органы, но пути возвращения не предусмотрены. Материалы потом остаются в судебных делах. И граждане, когда обращаются в архивные фонды, не могут получить информацию. Поэтому мы сейчас предлагаем внести изменения в закон, позволяющие предоставлять заверенную нами копию документов в случае запроса», — отметил председатель ГРС Акын Мамбеталиев.

По данным ГРС, в архивном фонде хранится 4,5 миллиона материалов.