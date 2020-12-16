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Власть

Талант Мамытов поздравил президента Казахстана с Днем независимости

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости.

«С момента обретения независимости Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, укрепив репутацию страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзничестве, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов», — говорится в телеграмме.

Уточняется, что Талант Мамытов направил поздравление также первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он пожелал здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе, а народу Казахстана — мира и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176852/
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