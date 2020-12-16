Вопрос возвращения студентов в вузы остается открытым

Вопрос возвращения студентов к традиционной форме обучения остается открытым. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в эфире «Биринчи радио».

«Сейчас идут переговоры министра образования с нашими санитарными врачами, эпидемиологами, медиками. Они обсуждают алгоритмы. После Нового года планировалось открытие, разрешение штаб дает. Но штаб тоже основывается на рекомендациях врачей», — отметила она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что не хочет обманывать, называя какие-то конкретные даты возобновления работы вузов в традиционном режиме. «Мы ждем ответа от эпидемиологов», — сказала она.