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Власть

Делимитация и демаркация госграниц: о чем договорились Кыргызстан и Узбекистан

Фото правительства КР. Совместное заседание

Состоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

По данным пресс-службы кабмина КР, стороны выразили полное взаимопонимание в необходимости активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Состоялся детальный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.

«Заседание прошло в конструктивной атмосфере, стороны достигли договоренности о возобновлении двусторонних переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках», — отмечает пресс-служба.

По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания, которое пройдет в Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176839/
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