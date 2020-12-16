Нурсултан Назарбаев рассказал, как вывозил из Кыргызстана Акаева и Бакиева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал вывезти из Кыргызстана бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, передает Tengrinews.kz.

По его словам, Аскара Акаева пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом, чтобы не было конфронтации.

«После него который был, такая же история. В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю, Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого? Временный президент был (Роза Отунбаева) — я с ней созваниваюсь, она говорит: «Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека». Курманбеку звоню и говорю: «Давай я тебя вывезу оттуда, из Оша. Потом будешь вести переговоры, рядом будешь, здесь». Еле-еле его уговорил», — рассказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» в рамках документального фильма «Штрихи к портрету».

По его словам, в это время в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам.

«Мы там находились. Президентом России был Медведев. Был Обама. Есть фотография, где втроем стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, что я буду вывозить (Бакиева), пусть российские истребители прикроют мой самолет. Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: «Давай самолет». Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: «Ты точно знаешь это? Он говорит: «Не точно, но сказали это. Там невозможно». Я сказал: «Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет — пусть садится», — добавил первый президент Казахстана.

Курманбеку сказал: «Взлетает борт, готовься со своими». Они прилетели, никакой щебенки не было. На ходу забрали семью и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. Не забывай это, говорю. Нурсултан Назарбаев

Напомним, президенты КР Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате массовых акций протеста. Оба бежали из страны. Акаев в Москву, Бакиев — в Минск. На родине бывшие главы государства обвиняются в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.