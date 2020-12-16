Защищали бюджет. Эльвира Сурабалдиева объяснила задержку выплат врачам

Последние три недели правительство защищало республиканский бюджет, бюджет Соцфонда и ФОМС, который и должен выплатить компенсации. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в эфире «Биринчи радио», отвечая на вопрос о задержке выплат зарплат врачам, работающим в красных зонах.

«Пока шла защита в парламенте, мы в оперативном порядке все изменения вводили в бюджет. Получились накладки. Дополнительные суммы с ФОМС обсуждали на комитете буквально в понедельник-вторник. И митинг, который произошел вчера... Просто физически не успели перечислить», — сказала она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что сейчас врач, который работает в красной зоне, получает 3 тысячи сомов за день. «Эти компенсации выплачивают. Где-то могут быть технические задержки. Насколько я знаю, вчера средства были перечислены», — добавила она.

Напомним, накануне около 30 врачей, работающих в красной зоне Национального госпиталя, вышли на митинг к Минздраву с требованием выплатить заработную плату.