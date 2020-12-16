COVID-19. Пятый протокол лечения обсудят в правительстве на следующей неделе

Пятое клиническое руководство по лечению COVID-19 правительство намерено обсудить на следующей неделе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в эфире «Биринчи радио».

По ее словам, кардинальных изменений в документе нет.

«Его разрабатывает целая группа ученых, медиков. Принципиального различия с четвертым нет. Известно, что вирус мутирует, поэтому доработано по штаммам», — отметила она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что для обучения медиков лечению COVID-19 были разработаны разъяснения к четвертому клиническому протоколу, которые были отправлены во все регионы, чтобы врачи имели пособия.