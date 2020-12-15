Авиарейсы и черный список. О чем говорили на заседании Совета по миграции

Сегодня под председательством исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова состоялось первое заседание Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом.
В его состав вошли депутаты парламента, вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева и руководители государственных органов.
Талант Мамытов напомнил, что совет создан в первую очередь в целях укрепления связи между соотечественниками, Жогорку Кенешем и другими ведомствами.
Совет должен стать площадкой для обсуждения инициатив с международными партнерами и гражданским обществом.
«Как законодательный орган Жогорку Кенеш должен способствовать разработке и реализации качественно новых инструментов регулирования миграционных процессов, направленных в том числе на расширение международной договорной базы, предупреждение и борьбу с торговлей людьми, незаконной миграцией», — сказал Талант Мамытов.
В ходе заседания совета обсуждены актуальные проблемы соотечественников за рубежом. В том числе вопросы возобновления регулярных авиарейсов с Россией, ситуация с разрешительными документами для вылета и возвращения кыргызстанцев, а также вопросы выплат компенсации за транспортировку тел граждан КР, умерших за рубежом.
По итогам обсуждения Талант Мамытов поручил усилить работу по выводу граждан КР из списка лиц, въезд которым запрещен на территорию РФ, активизировать переговоры с российской стороной по увеличению количества регулярных авиарейсов и провести широкую разъяснительную работу среди населения по порядку вылета в Россию.
Кроме того, принято решение поручить секретариату разработать план на 2021 год и обеспечить его эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами, международными организациями и гражданским обществом.
Торага призвал всех присутствующих принять активное участие в работе совета. Он отметил, что в период пандемии COVID-19 мигранты как уязвимая часть населения нуждаются в поддержке и понимании. Талант Мамытов добавил, что наша страна придает особое значение государственной поддержке и помощи соотечественникам в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.