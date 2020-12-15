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Власть

Авиарейсы и черный список. О чем говорили на заседании Совета по миграции

Сегодня под председательством исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова состоялось первое заседание Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом.

В его состав вошли депутаты парламента, вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева и руководители государственных органов.

Талант Мамытов напомнил, что совет создан в первую очередь в целях укрепления связи между соотечественниками, Жогорку Кенешем и другими ведомствами.

Совет должен стать площадкой для обсуждения инициатив с международными партнерами и гражданским обществом.

«Как законодательный орган Жогорку Кенеш должен способствовать разработке и реализации качественно новых инструментов регулирования миграционных процессов, направленных в том числе на расширение международной договорной базы, предупреждение и борьбу с торговлей людьми, незаконной миграцией», — сказал Талант Мамытов.

В ходе заседания совета обсуждены актуальные проблемы соотечественников за рубежом. В том числе вопросы возобновления регулярных авиарейсов с Россией, ситуация с разрешительными документами для вылета и возвращения кыргызстанцев, а также вопросы выплат компенсации за транспортировку тел граждан КР, умерших за рубежом.

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По итогам обсуждения Талант Мамытов поручил усилить работу по выводу граждан КР из списка лиц, въезд которым запрещен на территорию РФ, активизировать переговоры с российской стороной по увеличению количества регулярных авиарейсов и провести широкую разъяснительную работу среди населения по порядку вылета в Россию.

Кроме того, принято решение поручить секретариату разработать план на 2021 год и обеспечить его эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами, международными организациями и гражданским обществом.

Торага призвал всех присутствующих принять активное участие в работе совета. Он отметил, что в период пандемии COVID-19 мигранты как уязвимая часть населения нуждаются в поддержке и понимании. Талант Мамытов добавил, что наша страна придает особое значение государственной поддержке и помощи соотечественникам в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176821/
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