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Власть

Депутат: Закон об экономической амнистии позволит вернуть до 500 миллионов сомов

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрят законопроект «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии». Документ уже одобрен парламентским комитетом по правопорядку и борьбе с преступностью.

Один из инициаторов нардеп Марлен Маматалиев рассказал, что законопроектом предлагается освобождать от наказания лиц, которые признали свою вину, добровольно возместили ущерб государству, задекларировали доходы.

Нардеп Джаныбек Бакчиев спросил, есть ли расчеты о том, насколько пополнит бюджет государства такая амнистия. Он отметил, что с учетом того, как государство реализует свои обязательства по законам об амнистии, у населения складывается недоверие.

«Например, по закону о декларировании были разные прогнозы по выводу экономики из тени. Хотелось бы, чтобы не было нарушения со стороны правоохранительных органов, лазеек», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Инициатор ответил, что в бюджет планируется возместить около 500 миллионов сомов ущерба только по действующим уголовным делам, которые находятся на стадии следствия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176792/
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