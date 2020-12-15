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Власть

Депутат предлагает освободить от ответственности лиц, если они выплатили ущерб

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрят законопроект «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии». Документ уже одобрен парламентским комитетом по правопорядку и борьбе с преступностью.

Один из инициаторов нардеп Марлен Маматалиев рассказал, что законопроектом предлагается освобождать от наказания тех лиц, которые признали свою вину, добровольно возместили ущерб государству, задекларировал доходы.

Освобождение от уголовной ответственности распространяется на лиц, совершивших преступления:

  • против прав собственности;
  • против порядка осуществления экономической деятельности;
  • в денежно-кредитной и валютной форме;
  • против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Освобождение от уголовной ответственности и наказания при условии добровольного возмещения ущерба:

  • присвоение или растрата вверенного имущества;
  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств;
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • экономическая контрабанда;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг.

В законопроекте указывается, что лица, выполнившие условия о добровольном возмещении ущерба, подлежат освобождению от ответственности как на стадии расследования уголовного дела и рассмотрения дела в суде, так и осужденные, отбывающие наказание лица.

По шести другим статьям Уголовного кодекса предлагается освобождение от ответственности в случае возмещения ущерба либо суммы подкупа или получения незаконного вознаграждения в двукратном размере.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176784/
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