Спецшколы в Бишкеке возобновят работу со следующей недели

Спецшколы в Бишкеке начнут работать со следующей недели. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что в столице проживает много особенных детей, которым не подходит онлайн-формат.

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«Мы получали много писем от родителей. После открытия все санитарные правила будут соблюдены. В классах примерно по 15 детей. Мы будем открывать поэтапно, как только закупим все необходимые средства для школ», — добавила Айжан Чыныбаева.

По ее словам, на открытие спецшкол выделено более 6 миллионов сомов.

Другие школы, сказала вице-мэр, откроются в зависимости от общей ситуации, при этом признала, что средств индивидуальной защиты на обеспечение всех городских школ не хватит. «Все, что есть в наличии, мы раздадим. Мы бы хотели открыться, но эпидситуация в стране быстро меняется», — добавила она.