В Бишкеке обсуждают делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы

В Бишкеке проходит заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, делегацию с кыргызской стороны возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с узбекской стороны — советник премьер-министра Мехриддин Хайриддинов.

Камчыбек Ташиев отметил, что Кыргызстан придает важное значение скорейшему завершению юридического оформления госграницы с Узбекистаном.

«Проживая по соседству уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, начать работу по демаркации кыргызско-узбекской госграницы согласно договору, подписанному в 2017 году», — сказал он.