13:19
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Власть

В Бишкеке обсуждают делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы

В Бишкеке проходит заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, делегацию с кыргызской стороны возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с узбекской стороны — советник премьер-министра Мехриддин Хайриддинов.

Камчыбек Ташиев отметил, что Кыргызстан придает важное значение скорейшему завершению юридического оформления госграницы с Узбекистаном.

«Проживая по соседству уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, начать работу по демаркации кыргызско-узбекской госграницы согласно договору, подписанному в 2017 году», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176736/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
ГПС: За пять лет количество инцидентов на границе снизилось в три раза
Кыргызстан и Узбекистан обсуждают приграничные вопросы
Проблема границ. Ситуация в селе Дейрес Аксыйского района стабильная
Проблема границ. Жители Аксыйского района обратились к Камчыбеку Ташиеву
Узбекские пограничники устанавливают ограждения на границе
Граждане Узбекистана пытались незаконно попасть в Кыргызстан в поисках работы
Министр иностранных дел Кыргызстана принял послов Узбекистана и Таджикистана
ГПС Кыргызстана: Обстановка на границе стабильная
Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов
Кыргызстан и Узбекистан вновь обсудили несогласованные участки госграницы
Популярные новости
Санкции в&nbsp;отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Выборы президента. ЦИК ответила на&nbsp;жалобу, поданную на&nbsp;Садыра Жапарова Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
15 декабря, вторник
13:19
В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли более 1,6 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли...
13:15
В Бишкеке обсуждают делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы
13:02
Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату
12:54
В Бишкеке обманутые дольщики вышли на митинг к Верховному суду
12:45
В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности