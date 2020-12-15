ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума

ЦИК определила банки, где должны открыть спецсчета группы за и против референдума. Решение принято на заседании комиссии.

Специальные счета фондов групп могут быть открыты в ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Накануне Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению референдума по определению формы правления Кыргызской Республики.

Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.