ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума

ЦИК определила банки, где должны открыть спецсчета группы за и против референдума. Решение принято на заседании комиссии.
Специальные счета фондов групп могут быть открыты в ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».
Накануне Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению референдума по определению формы правления Кыргызской Республики.
Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.
Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:
— президентская республика;
— парламентская республика;
— против всех вариантов.