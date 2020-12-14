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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

ЦИК утвердила календарный план по подготовке и проведению референдума

Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению референдума по определению формы правления Кыргызской Республики. Решение принято сегодня на заседании.

В ходе обсуждения вопроса члена ЦИК прозвучало предложение о сокращении некоторых процедур. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что это разрешено законодательством. По ее словам, в случае совмещения референдума и других выборов сроки, за исключением не превышающих 15 дней до дня голосования, могут быть сокращены.

«В виду совмещения голосования на референдуме и досрочных выборах президента, вопросы по образованию избирательных участков, по срокам уточнения в списках избирателей на референдум будут решаться в соответствии со сроками проведения досрочных выборов», — отметила она и предложила включить это в качестве примечания к календарному плану.

Члены ЦИК утвердили календарный план и согласились с включением примечания.

Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176651/
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