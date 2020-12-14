С родителями детей, которые не пойдут в школы, будут заключать договоры

Вопрос возвращения учеников в школы подняла на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова.

Она поинтересовалась, какой порядок действий разработало Минобразования, если кто-то из родителей откажется отпускать своего ребенка в школу при возобновлении традиционного режима. «Может, они боятся, что он может там заразиться? Как в этом случае будет?» — спросила нардеп.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова ответила, что в Кыргызстане к традиционному режиму обучения вернулись 1 тысяча 843 школы.

«И ни в одной не возникло таких моментов. Наоборот, родители поддержали возврат. Я понимаю, о какой категории детей вы говорите. Мы на этот случай будем применять дистанционные технологии. Если будет предписание врача, то будем индивидуально составлять договор и индивидуально обучать дистанционно», — отметила она.