Референдум по форме правления. Агитационным группам выделят эфирное время

Агитационным группам выделят эфирное время. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
По его словам, пройдет жеребьевка по распределению времени. «Агитационных групп может быть несколько. При этом входить в их состав депутаты и чиновники не могут», — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.
Он добавил, что календарный план будет утвержден сегодня.
Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.
Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:
- президентская республика,
- парламентская республика,
- против всех вариантов.