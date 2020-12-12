В условиях COVID-19 образованию детей в регионах уделят особое внимание

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции вопросам образования и здравоохранения детей и молодежи в регионах уделят особое внимание», — заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании комиссии по проведению конкурса «Город, дружественный детям и молодежи».

Она назвала символичным проведение конкурса в Год развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Вице-премьер уверена, что конкурс позволит не только поднять социальные проблемы в регионах, но и создаст возможность для реализации приоритетных направлений.

«Отличие инициативы от других программ и стратегий в том, что в процессе принятия местными органами власти решений, касающихся детей и молодежи, в обязательном порядке будет участвовать молодежь», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она пообещала, что в областях реализуют программы по образованию, здравоохранению, спорту, защите детей. Поэтому проект «Город, дружественный детям и молодежи» можно рассматривать как программу поддержки инициатив детей и молодежи. Индикаторами оценки конкурса будут вопросы участия молодежи в принятии решений на местном уровне, создание условий для развития молодежи, вопросы безопасности, образования, здравоохранения, оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

Конкурс инициирован правительством и проводится Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и общественными организациями. В конкурсе принимают участие 18 городов страны.

За первое место город получит 3 миллиона сомов, за второе — 2 миллиона, за третье — 1 миллион. Еще 10 городам, набравшим высшие баллы по комплексной оценке, присвоят звание «Город, дружественный детям и молодежи».