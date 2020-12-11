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Власть

Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представителей стран в ЕЭК

Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представителей стран союза в Евразийской экономической комиссии в зависимости от доли финансирования. Об этом сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в международной организации нужно создавать равные условия, базируясь прежде всего на профессиональных качествах кандидатов. Только так ЕЭК сможет стать наднациональным органом ЕАЭС, ратующим за интересы союза в целом.

«С представительной точки зрения работа в комиссии граждан всех пяти государств даст возможность профессионального роста, воспитания специалистов именно в сфере евразийской интеграции. Национальные правительства получат управленцев, детально разбирающихся в праве ЕАЭС, настоящих евразийцев, имеющих налаженные связи с коллегами из других стран. Правительства дополнительно проработают это предложение. Надеюсь, они найдут взвешенное решение», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176456/
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