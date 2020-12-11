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Власть

Александр Лукашенко: Осталась лазейка для введения изъятий в госзакупках

«Осталась лазейка в виде возможности многократного введения изъятий в сфере госзакупок», — заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, в 2020 году в ЕАЭС заметно усилилась работа по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий.

«Но этого недостаточно. До сих пор не внедрен разрешительный порядок введения национальных ограничительных мер с их предварительным рассмотрением органами объединения», — отметил лидер Беларуси.

Он также сказал, что необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран. Александр Лукашенко заметил, что в этом году в ЕАЭС были приняты решения в сфере технического регулирования. Для государств — членов союза проводится работа по установлению ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а также правил и процедур проведения оценки.

«К сожалению, отсутствуют результаты в урегулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе в переработанной. Проблема не решается несколько лет. Считаю, что этот вопрос комиссия принципиально должна урегулировать в течение следующего года», — подчеркнул он.

Глава Беларуси еще раз обратил внимание на то, что полномочия Евразийской экономической комиссии надо усиливать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176447/
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