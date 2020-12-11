Талант Мамытов: КР готова к созданию механизмов доступа к рынку труда ЕАЭС

«Кыргызстан готов к обсуждению и созданию дополнительных механизмов доступа к рынку труда ЕАЭС с учетом необходимых эпидемиологических требований», — заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета и. о. президента Талант Мамытов.

По его словам, сегодня рынок труда ЕАЭС испытывает сложности. В том числе это происходит из-за введенных ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.

При этом Талант Мамытов отметил, что государствам объединения крайне важно вернуться к вопросу распространения действия обязательного медицинского страхования на членов семей трудящихся. «Участие в ЕАЭС является приоритетным направлением внешней политики КР. Мы всегда выступаем за открытый и конструктивный диалог по всему спектру вопросов в рамках союза», — сказал он.

Талант Мамытов также рассказал, что в стратегические направления евразийской интеграции включена инициатива о поддержке догоняющих экономик. Он уверен, что она сыграет ключевую роль в сокращении разрыва уровня разрыва национальных экономик.

«Для Кыргызстана также на сегодня является наиболее актуальным вопрос формирования общего рынка газа. Учитывая особенности поставок газа в республику, считаю, что в этом вопросе нужно предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа вне зависимости от страны происхождения для обеспечения внутренней потребности государств — членов союза», — подчеркнул и. о. президента.