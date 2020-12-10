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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Законопроект о референдуме. Депутат напомнил об ответственности парламента

Через референдум идет попытка возложить ответственность на народ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев. По его словам, от референдума народ не выиграет.

«Когда страна становится развитой, тогда она переходит на парламентское правление. Бедные страны остаются при президентской форме правления. Я дал свои предложения, пояснил, что такое парламентаризм и что такое президентство. Конституционный комитет ответил: «Невозможно принять ваши предложения, поскольку эти термины являются сугубо научно-политическими и есть много определений в теории государства и права». Кто среди депутатов может четко ответить на эти вопросы? В любом случае будут разные понятия. У нас не представляют жизнь без президента. Даже если парламентскую форму правления выберут, то потом будут говорить, как это мы без президента. Юридические процедуры мы нарушили. Референдум это попытка избежать ответственности. Законопроект, конечно, пройдет, а ответственность будет на шестом созыве. Потом не вините народ, что он сам выбрал такую форму правления»,  сказал Дастан Бекешев.

Парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о референдуме в режиме второго и третьего чтений. Это нарушение регламента ЖК. В соответствии со статьей 55 регламента парламента между чтениями должно пройти минимум 10 дней.

Накануне нардепы приняли его в первом чтении с нарушением процедур. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/176309/
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