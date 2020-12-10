Законопроект о референдуме. В парламенте заявляют, что все процедуры соблюдены

Ни одна статья действующей Конституции не работает в интересах народа. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бакыт Торобаев.

По его словам, законопроект о референдуме прошел все процедуры.

«В комитете он был рассмотрен, это я вам говорю как член комитета. Мы рассматриваем проект в условиях ЧС. Его обсудили во всех шести фракциях, так что тут нет нарушения. Вот скажите, какая статья действующей Конституции отвечает интересам народа? Тут предлагают, чтобы народ решил, какая форма правления нам нужна», — сказал Бакыт Торобаев.

Депутат Максат Сабиров считает, что референдум — это требование народа.

«Хоть и 100 раз меняли Основной закон, но не смогли изменить условия жизни народа. В этот раз надо спросить у народа и в соответствии с его решением убрать все нормы в Конституции, которые противоречат интересам народа», — сказал он.

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Накануне нардепы приняли его в первом чтении с нарушением процедур. Депутат Дастан Бекешев заявил, что Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы.

Его коллега Рыскелди Момбеков отметил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.