19:30
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Власть
Сюжет: COVID-19

Эльвира Сурабалдиева поручила проверить деятельность частных медучреждений

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании Республиканского оперативного штаба поручила Минздраву провести анализ деятельности частных медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Читайте по теме
Залечились до смерти. В Джалал-Абаде из девяти пациентов умерли восемь

Как отметила вице-премьер-министр, вопиющий факт в Джалал-Абадской области, когда в результате лечения в одной из частных клиник в государственную больницу были переведены 9 человек и 8 из них скончались, свидетельствует о необходимости контроля и анализа ситуации.

«Нам представили отчет о том, какую деятельность ведут частные клиники в регионах по оказанию медицинской помощи в рамках лечения COVID-19. Однако реальная картина сильно отличается. Отсутствует контроль между официальными протоколами и методами лечения наших граждан. Случай в Джалал-Абадской области не должен повториться. Министерство здравоохранения должно контролировать ситуацию», — отметила она.

Возникает вопрос о том, как медицинские центры и клиники получают лицензии, кто контролирует их деятельность, насколько оказываемые ими медицинские услуги соответствуют утвержденным требованиям.

Эльвира Сурабалдиева

«Поэтому необходимо провести надлежащий мониторинг и оценку деятельности частных медицинских учреждений в рамках предусмотренных функций и задач. Халатности, бесконтрольности в этом вопросе не должно быть, от этого зависят здоровье и жизни наших граждан», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности координаторов здравоохранения Чуйской и Джалал-Абадской областей за допущенные недостатки в работе.

Она также подчеркнула, что при расследовании случаев нарушений работы стационаров частного и государственных ответственность будет лежать не на рядовых врачах, а именно на руководителях данных лечебных учреждений.

Ни одного рядового врача мы в обиду не дадим. Медики работают на износ, несмотря на низкую заработную плату и увеличившуюся нагрузку.

Эльвира Сурабалдиева

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено внести предложения по разработке и совершенствованию НПА, регламентирующих статус и полномочия главного санитарного врача, а также органов санитарно-эпидемиологического надзора.

В ходе заседания оперативного штаба были обсуждены вопросы возобновления внутренних пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Профильным органам поручено проработать вопрос с учетом обеспечения соблюдения санитарных норм.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176291/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Кол-центр 118 в Бишкеке изменил график работы
В Кыргызстане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации
В Джалал-Абадской области 51 пациент с COVID-19 в критическом состоянии
В Минздраве рассказали о строительстве больниц для борьбы с COVID-19
В мире COVID-19 заразились свыше 68,8 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 527 человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 379 случаев заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 76 391
Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
На&nbsp;открытии аэропорта в&nbsp;Исфане Артем Новиков выступил на&nbsp;кыргызском языке На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
19:29
Освобождение Батукаева. Сторонники Алмазбека Атамбаева скандалят в суде Освобождение Батукаева. Сторонники Алмазбека Атамбаева...
19:25
Без концерта и салюта. В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку страны
19:21
В селе Чуй 18-летний парень обокрал компьютерный клуб на 46 тысяч сомов
19:20
Не давите! В парламенте призывают к национальному диалогу
19:13
Законопроект о референдуме. В парламенте заявляют, что все процедуры соблюдены