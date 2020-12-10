Эльвира Сурабалдиева поручила проверить деятельность частных медучреждений

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании Республиканского оперативного штаба поручила Минздраву провести анализ деятельности частных медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Как отметила вице-премьер-министр, вопиющий факт в Джалал-Абадской области, когда в результате лечения в одной из частных клиник в государственную больницу были переведены 9 человек и 8 из них скончались, свидетельствует о необходимости контроля и анализа ситуации.

«Нам представили отчет о том, какую деятельность ведут частные клиники в регионах по оказанию медицинской помощи в рамках лечения COVID-19. Однако реальная картина сильно отличается. Отсутствует контроль между официальными протоколами и методами лечения наших граждан. Случай в Джалал-Абадской области не должен повториться. Министерство здравоохранения должно контролировать ситуацию», — отметила она.

Возникает вопрос о том, как медицинские центры и клиники получают лицензии, кто контролирует их деятельность, насколько оказываемые ими медицинские услуги соответствуют утвержденным требованиям. Эльвира Сурабалдиева

«Поэтому необходимо провести надлежащий мониторинг и оценку деятельности частных медицинских учреждений в рамках предусмотренных функций и задач. Халатности, бесконтрольности в этом вопросе не должно быть, от этого зависят здоровье и жизни наших граждан», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности координаторов здравоохранения Чуйской и Джалал-Абадской областей за допущенные недостатки в работе.

Она также подчеркнула, что при расследовании случаев нарушений работы стационаров частного и государственных ответственность будет лежать не на рядовых врачах, а именно на руководителях данных лечебных учреждений.

Ни одного рядового врача мы в обиду не дадим. Медики работают на износ, несмотря на низкую заработную плату и увеличившуюся нагрузку. Эльвира Сурабалдиева

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено внести предложения по разработке и совершенствованию НПА, регламентирующих статус и полномочия главного санитарного врача, а также органов санитарно-эпидемиологического надзора.

В ходе заседания оперативного штаба были обсуждены вопросы возобновления внутренних пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Профильным органам поручено проработать вопрос с учетом обеспечения соблюдения санитарных норм.