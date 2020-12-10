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Власть

В парламенте предлагают продать MegaCom, чтобы не трудоустраивать бездельников

«Давайте продадим MegaCom. Он же не может как госорган трудоустраивать всяких бездельников», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«Нельзя использовать государственные предприятия для разрешения кадровых вопросов», — возмутился парламентарий.

И. о. премьер-министра Артем Новиков на это ответил, что сейчас готовится программа действий правительства на 2021 год. В нее в том числе заложены вопросы доверительного управления и государственно-частного партнерства, а также приватизации гособъектов.

«После завершения программы мы внесем предложения», — пообещал Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176272/
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