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Власть

Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен ГНС

«Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен Государственной налоговой службе», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша и. о. премьер-министра Артем Новиков.

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По его словам, после посещения контрольно-пропускного пункта «Чалдовар» уже принято решение по лицам, которые отвечали за его работу. Уже есть детальный анализ по каждому дню, какое идет расхождение между данными Пограничной, Налоговой службами и департаментом весогабаритного контроля.

«Проведена большая работа по уточнению технического задания по работе системы «Сводный пост», механизмов взаимодействия. Программа сейчас дорабатывается с учетом реальной картины. Пилотный проект «Сводный пост» не был запущен. Были недоработки со стороны Налоговой службы по синхронизации данных с Погранслужбой и департаментом весогабаритного контроля с другими службами», — рассказал Артем Новиков.

Депутаты напомнили, что его поездка на КПП «Чалдовар» наделала много шума. Пограничная и Налоговая службы публично высказали свою версию того, почему на посту не было видеокамер. Нардепы попросили главу кабмина четко сказать, кто же виноват.

«Вся работа «Сводного поста» в первую очередь нужна Госналоговой службе для учета товаров и транспортных средств. Запуск пилотного проекта был поручен ГНС», — ответил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176260/
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10 декабря, четверг
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Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен ГНС Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост»...
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