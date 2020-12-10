Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен ГНС

«Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен Государственной налоговой службе», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, после посещения контрольно-пропускного пункта «Чалдовар» уже принято решение по лицам, которые отвечали за его работу. Уже есть детальный анализ по каждому дню, какое идет расхождение между данными Пограничной, Налоговой службами и департаментом весогабаритного контроля.

«Проведена большая работа по уточнению технического задания по работе системы «Сводный пост», механизмов взаимодействия. Программа сейчас дорабатывается с учетом реальной картины. Пилотный проект «Сводный пост» не был запущен. Были недоработки со стороны Налоговой службы по синхронизации данных с Погранслужбой и департаментом весогабаритного контроля с другими службами», — рассказал Артем Новиков.

Депутаты напомнили, что его поездка на КПП «Чалдовар» наделала много шума. Пограничная и Налоговая службы публично высказали свою версию того, почему на посту не было видеокамер. Нардепы попросили главу кабмина четко сказать, кто же виноват.

«Вся работа «Сводного поста» в первую очередь нужна Госналоговой службе для учета товаров и транспортных средств. Запуск пилотного проекта был поручен ГНС», — ответил Артем Новиков.