В бюллетени на референдуме добавят графу «Против всех»

В бюллетени на референдуме по определению формы правления добавят графу «Против всех». Об этом сообщил журналистам инициатор законопроекта Акылбек Жапаров.

Он отметил, что согласился с мнением юристов о том, что сама постановка вопроса для вынесения на референдум некорректная, поэтому во втором чтении были учтены все предложения и замечания.

«Я внимательно прочитал заключение юридической клиники «Адилет», стараюсь реагировать на замечания и других юристов. Ко второму чтению в комитете постарались рассмотреть все эти вопросы. Дастан Бекешев предложил третьим пунктом добавить к вопросу смешанную форму правления. Однако, оказывается, такого понятия в юриспруденции нет. Но приняли предложение по графе «Против всех», это тоже его предложение, так как закон о референдуме гласит: если есть альтернативные варианты, то и «Против всех» тоже должен быть», — сказал Акылбек Жапаров.