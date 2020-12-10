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Власть

Глава ГСБЭП пожаловался на нехватку следователей

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев пожаловался на нехватку кадров. По его словам, на каждого следователя приходится больше 60 уголовных дел.

«Каждый следователь ГСБЭП расследует от 60 уголовных дел, у некоторых их до 100. Конечно, теряется качество следствия. Нагрузка очень большая. У Генпрокуратуры и таможни убрали следственный орган, а дела экономические и коррупционные передали нам, при этом штат не увеличили», — сказал Сыймык Жапыкеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176226/
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