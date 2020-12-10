Член КС: Женщины, требуя гендерного равенства, снижают свой статус

Женщины, требуя гендерного равенства, снижают свой статус. Об этом на пленарном заседании конституционного совещания заявил доктор филологических наук, профессор Сыртбай Мусаев.

На заседании подняли тему роли и статуса женщин в современном кыргызском обществе. Доктор исторических наук Чолпон Койчуманова предложила суды аксакалов переименовать с учетом гендерного равенства. Предложение вызвало неодназначную реакцию у отдельных членов конституционного совещания.

«В истории кыргызского народа всегда уважали и возвышали женщин. Но со временем женщины, увидев культуру русских, европейцев, начали требовать гендерного равенства, захотели быть наравне с мужчинами, тем самым снижая свой статус. Это я хочу особо отметить. Те, кто получил образование за рубежом, те, кто не понимает обычаев, традиций кыргызского народа, пытаясь приравнять роль мужчин с ролью женщин, снижают их статус», — подчеркнул Сыртбай Мусаев.

Он также отметил, что из-за отсутствия национальной идеологии одни кыргызы перенимают западную культуру, другие — восточную.

Депутат легендарного парламента Кемел Аширалиев добавил, что сегодня кыргызские невестки растеряли былые высокие качества.

«Невестки, увидев пожилого мужчину, могли поклониться ему. Пожилой мужчина в свою очередь, зная, что ему поклонятся, вел себя достойно. А сейчас как? Ни того ни другого нет», — сказал он.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.