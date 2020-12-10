Генпрокурор рассказал, почему обвиняемых не оправдывают в суде

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что прокуроры должны сначала детально ознакомиться с уголовными делами, и только потом отправлять их в суд.

«Раньше следователи возбуждали уголовные дела, а прокурор, даже не ознакомившись с материалами, утверждал их и направлял в суд. Гособвинитель в суде тоже не знакомился с делом, а затем человеку выносили приговор. Теперь такого не будет. Нельзя думать так, что если человеку вручили обвинительный акт, он будет осужден. Если правоохранительные органы будут заниматься фальсификацией уголовных дел, их привлекут к ответственности», — сказал Курманкул Зулушев.