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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Эксперты: Любая инициатива по конституционной реформе нелегитимна

Эксперты в области конституционного права обратились к депутатам парламента в связи с принятием законопроекта о назначении референдума по определению формы правления.

В обращении говорится, что сегодня по инициативе узкой группы лиц, находящихся у власти, вместо решения проблем пандемии и социально-экономического кризиса, без какой-либо необходимости запущен процесс инициирования закона о всенародном голосовании в один день с досрочными выборами президента. Аналитики отмечают, что при этом все делается в спешке, с нарушением законов, в условиях ограниченной легитимности законодательного органа.

«То, что легитимность Жогорку Кенеша в вопросе изменения Конституции ограничена, говорят как кыргызстанские юристы, так и подтверждает авторитетная Венецианская комиссия. Более того, по мнению Конституционной палаты Верховного суда, парламент в период пророгации должен руководствоваться в своей деятельности принципом разумной сдержанности», — подчеркивают эксперты.

Мы убеждены, что любая инициатива по конституционной реформе, включая вынесение на референдум вопроса об определении формы правления, является нелегитимной.

Из обращения экспертов депутатам Жогорку Кенеша

Юристы также заметили, что при принятии инициируемого Акылбеком Жапаровым законопроекта имели место и грубейшие процедурные и содержательные нарушения.

Уточняется, что, согласно статье 40 Закона «О референдуме», решение, принятое путем всенародного голосования, является общеобязательным, не нуждается в дополнительном утверждении. Из чего, по мнению экспертов, следует, что для последующей реализации решения предлагаемого Акылбеком Жапаровым референдума в Конституцию обязательно будут внесены серьезные изменения.

Инициатива нардепа изначально направлена на изменение Конституции, следовательно, она может быть правомочной лишь при ее инициировании не менее чем 80 депутатами Жогорку Кенеша.

Но поскольку это требование не соблюдено, назначение референдума незаконно. «У общества не будет доверия к самому голосованию, а у граждан — к итогам референдума. Вследствие этого последующий референдум уже по принятию новой Конституции будет заведомо нелегитимен, поскольку строится на негодной правовой предпосылке. Часть 2 статьи 7 Закона «О референдуме» предусматривает, что «вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования и можно было дать лишь однозначный ответ». В самом тексте бюллетеня должна содержаться необходимая информация, которая даст возможность избирателю, не имеющему специальных политико-правовых познаний, на избирательном участке в день голосования непосредственно в бюллетене увидеть и оценить различия в формах правления. В законе же, инициированном Акылбеком Жапаровым, не предусмотрено какое-либо разъяснение того, что понимается под «парламентской» и «президентской» формами правления», — указано в обращении.

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Аналитики считают, что вопрос сформулирован некорректно еще и потому, что избиратель не обладает даже минимальной необходимой пояснительной информацией о выбираемой им форме правления при принятии решения на избирательном участке.

А наряду с парламентской и президентской формами правления в международной практике и науке существуют еще и смешанные формы правления. Так, президентско-парламентская форма правления существовала в Кыргызстане с 1993 по 2010 год, имеет место во многих странах СНГ, а премьер-президентская действует в республике с 2010-го, она существует в Австрии, Франции и Польше.

«Избиратель не должен быть ограничен в возможности выбора формы правления. Если в бюллетене не будет указан весь перечень существующих в мире основных форм правления, а также хотя бы минимальная разъяснительная информация по ним, то усеченные и недостаточные сведения могут вводить избирателя в заблуждение, а значит и результаты такого референдума будут поставлены под сомнение», — поясняют эксперты.

На основании вышеизложенного аналитики обращаются к депутатам Жогорку Кенеша с требованием не принимать закон о проведении конституционного референдума, напоминают об ограниченных полномочиях и просят своевременно провести президентские и парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176208/
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