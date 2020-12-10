Проблема привлечения инвестиций связана с ситуацией в КР, признали чиновники

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

Замминистра экономики Эльдар Алишеров сообщил, что проблема привлечения инвестиций связана с политической ситуацией в стране.

«Проблема инвесторов также зависит от применения нормативно-правовых актов и правоприменительной практики, судебной системы. Все инвесторы смотрят на эти факторы. Минэкономики вместе с депутатами разрабатывает законопроект о передаче рассмотрения дел между налоговой и предпринимателеми в третейские суды. Процедура рассмотрения дел в этих судах отличается от общего судопроизводства. Решение третейских судов пересмотру не подлежит», — сказал он.