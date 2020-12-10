Эксперт рассказала о рисках коррупции из-за отсутствия реестра препаратов

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова подняла вопрос о реестре распределения гумпомощи.

По ее словам, по закупкам ПЦР-тестов, СИЗ и других лекарственных препаратов имеются коррупционные риски.

«Реестра по медоборудованию и других медицинских реестров нет. Прямые коррупционные риски увеличились многократно в пандемию в мире и стране. Без единого реестра и контроля мы не справимся с коррупцией. На рынке много препаратов, не имеющих отношения к медицине», — сказала Бермет Барыктабасова.