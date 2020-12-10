COVID-19. В Кыргызстане медикам не платят компенсации за работу в красной зоне

В Кыргызстане медики, работавшие в красной зоне, не могут получить компенсации. Об этом во время координационного совещания по вопросам коррупции сообщил секретарь Совбеза Рыскелди Мусаев.

По его словам, медицинские работники обращаются с жалобами в Совбез.

Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова сообщила, что в настоящий момент компенсацию не получили военные, гражданские и медики, работающие в закрытых учреждениях.

Отметим, по данным Минздрава, компенсационные выплаты получили 608 медицинских работников. Им выплачено по 200 тысяч сомов. Кроме того, семьи 30 погибших медработников получили по 1 миллиону сомов.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 986, из которых выздоровели 3 тысячи 695.