Омурбек Текебаев напомнил руководству парламента об ответственности за решения

Рассмотрение законопроекта о назначении референдума по определению формы правления во втором чтении должно пройти не ранее чем через 10 дней. Об этом на заседании парламента напомнил депутат Омурбек Текебаев.

По его словам, парламент не может сегодня рассмотреть законопроект «О референдуме» в режиме второго чтения, так как он принят в первом чтении только вчера.

«В соответствии со статьей 55 регламента парламента между чтениями должно пройти минимум 10 дней. У нас нет проекта, готового ко второму чтению, и заключений комитетов нет», — сказал Омурбек Текебаев.

Он напомнил об ответственности парламента за принятые решения.

«Депутаты не отвечают за голосование, но спикер отвечает. Это высшее должностное лицо в Кыргызстане. Он должен строго соблюдать регламент. В республике спикеров еще не привлекали к уголовной ответственности, но в будущем может быть такой прецедент. Предупреждаю, Мирлан», — обратился к вице-спикеру ЖК Мирлану Бакирову Омурбек Текебаев.