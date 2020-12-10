12:49
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Власть

Омурбек Текебаев напомнил руководству парламента об ответственности за решения

Рассмотрение законопроекта о назначении референдума по определению формы правления во втором чтении должно пройти не ранее чем через 10 дней. Об этом на заседании парламента напомнил депутат Омурбек Текебаев.

По его словам, парламент не может сегодня рассмотреть законопроект «О референдуме» в режиме второго чтения, так как он принят в первом чтении только вчера.

«В соответствии со статьей 55 регламента парламента между чтениями должно пройти минимум 10 дней. У нас нет проекта, готового ко второму чтению, и заключений комитетов нет», — сказал Омурбек Текебаев.

Он напомнил об ответственности парламента за принятые решения.

«Депутаты не отвечают за голосование, но спикер отвечает. Это высшее должностное лицо в Кыргызстане. Он должен строго соблюдать регламент. В республике спикеров еще не привлекали к уголовной ответственности, но в будущем может быть такой прецедент. Предупреждаю, Мирлан», — обратился к вице-спикеру ЖК Мирлану Бакирову Омурбек Текебаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176187/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Ставит под сомнение нашу работу. Мирлан Бакиров недоволен заявлением посла США
Приостановить работу конституционного совещания предлагает Турсунбек Акун
Референдум о форме правления. Юрист предупреждает депутатов об ответственности
Дастан Бекешев: В Жогорку Кенеше творится беспредел, мы живем по понятиям
Гражданские активисты выступают против референдума. Требуют отозвать
Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов
Депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект о референдуме
В ЦИК еще не решили, будут ли обжаловать решение суда по мандату Текебаева
Возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума
Омурбек Текебаев: Законопроект о референдуме принят с нарушением процедур
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
На&nbsp;открытии аэропорта в&nbsp;Исфане Артем Новиков выступил на&nbsp;кыргызском языке На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
12:49
В день 95-летия Исторический музей показал архивные фотографии и документы В день 95-летия Исторический музей показал архивные фот...
12:41
Увеличение количества разрешенного оружия приведет к развитию стрелкового спорта
12:39
В управлении автомобильной дороги Ош — Баткен — Исфана найдены нарушения
12:33
Суды аксакалов предлагают переименовать с учетом гендерного равенства
12:29
Полпред на Иссык-Куле раскритиковал состояние внутренних дорог облбольницы