Приостановить работу конституционного совещания предлагает Турсунбек Акун

Турсунбек Акун предложил приостановить работу конституционного совещания до проведения референдума. Об этом он сказал на пленарном заседании.

Бывший омбудсмен поинтересовался, что будет, если народ выберет парламентскую форму правления на референдуме?

«Депутаты выносят на референдум форму правления в стране — президентскую и парламентскую. А если народ выберет парламентскую форму? Вчера наш торага в интервью говорил, что в таком случае оставим действующую Конституцию. Я с этим не согласен. Сегодняшний Основной закон ни рыба ни мясо. По нему непонятно, какая у нас форма правления. Поэтому предлагаю уйти на перерыв, продолжим пока онлайн-работу. Дождемся референдума. В зависимости от выбора народа потом разработаем проект Основного закона», — сказал он.

Отметим, что концепция проекта новой редакции Конституции основана на президентской форме правления.

Новый проект Основного закона вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.