В Минздраве рассказали о строительстве больниц для борьбы с COVID-19

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в рамках борьбы с коронавирусом ведомство реализовывает четыре проекта, в рамках которых строятся больницы.

«В настоящий момент в Бишкеке построена больница на 100 мест, в Оше завершено строительство инфекционной больницы, завершается строительство подъездных путей к медучреждению. Мы также строим больницу в Нарыне на 75 коек. Ее строительство завершено на 85 процентов», — сказал он.