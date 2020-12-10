Назначить выборы в будний день предложил на конституционном совещании бывший депутат Кантемир Мурзабеков.

«Хочу задать вопрос относительно прав человека. Прописано, что каждый человек имеет право на отдых. Но выборы мы всегда назначаем в выходные дни. Граждане работают по шесть дней. Потом в воскресенье они вынуждены идти на выборы, стоять там в очереди весь день. Нельзя ли назначить выборы в будний день?» — сказал он.

Руководитель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов добавил, что в зарубежных странах тоже не проводят выборы в выходные дни. «Этот вопрос должен решаться в Жогорку Кенеше путем поправок в закон о проведении выборов», — отметил он.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.